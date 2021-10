"Llevo cuatro días sometida a un acoso totalmente insoportable por parte de algunos medios de comunicación. Se me está ridiculizando, vejando, metiéndose con mi físico del pasado, con mis amistades, que si me tomo cafés con unos o con otros, que si estaba tensa el otro día haciendo el directo, que mis compañeras están afilando cuchillos para hablar de mí... Amigos me llaman en directo desde sus programas con sorna para que entre al trapo, ¡mis propios compañeros con los que empecé a poner micrófonos! No quieren saber cómo estoy, si no hacer carnaza de una persona que es trending topic sin haberlo querido. Yo que amo mi profesión y que desde hace diez años no hago otra cosa que trabajar y luchar por convertirme en lo que siempre he soñado, en una buena periodista... Me han señalado con la letra Escarlata, no piensan parar. Si entro criticarán que lo haga, y si no entro será porque tengo mucho que callar. ¿Dónde están las feministas ahora ayudándome a defender mi trabajo? ¿Dónde están ahora las feministas para pedir que no se me cuestione y ridiculice?..."