Alejandra, Terelu y Makoke hablan del polémico audio de la Rubio criticando a Anita Matamoros: "Me da vergüenza"

Por su parte, la protagonista de la historia, asegura que “le hace gracia que salga esto ahora después de dos años”. Asegura estar muy tranquila y le sorprende que salga a la luz ahora. “Entiendo que a mi madre le duela pero no quiero que se haga más grande. Ana sabe perfectamente cómo soy yo, eso no me preocupa. Ella me ha escuchado hablar así, nos hemos peleado más veces”.