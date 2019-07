Dakota sigue enamorada de Rubén, pero “no sería capaz de perdonarle”

La relación entre Dakota y el que fuera su novio , Rubén , está rota. Así lo ha afirmado la superviviente en la entrevista que ha concedido en ‘Viva la vida’. Dakota niega los rumores de montaje y reconoce que sigue enamorada de él, aunque no quiere retomar la relación: “No volvería con él. No sería capaz de perdonarle porque quien es infiel una vez lo va a hacer más veces”.

La superviviente dice que se olía la crisis con su novio (y la supuesta infidelidad) cuando recibió una llamada suya en la isla. Cuenta que le sorprendió que, después de tantos meses sin verse, él no fuera cariñoso. “A él no le hacía gracia que entrara en ‘Supervivientes’ (…) Mi relación con él ha hecho que me cohíba a la hora de participar”, ha explicado Dakota.