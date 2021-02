Así rompieron con sus respectivas parejas

La complicidad entre ambos era evidente en el programa al que Dani hacía mención, una entrevista en la que bromearon y no pararon de dirigirse miradas cómplice. Pero hay más... Dani Rovira no sigue públicamente a Ana Guerra en las redes sociales, pero sin embargo da 'like' a todas las publicaciones de la cantante. ¿Se trata de una estrategia para no levantar sospechas?