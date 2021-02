"Hice esa llamada porque vi un fragmento de lo que se estaba emitiendo en 'Sálvame' en el que Anabel decía que su tía, con respecto a las adicciones de Kiko, lo había hecho todo (…) Me sentó muy mal, podría haberse callado en vez de decir eso, yo lo pasé muy mal y en ese proceso estuve sola con la ayuda de nuestro compadre Fran (…) Estallé porque no se dijo la verdad, no es verdad que Isabel haya ayudado todo lo que ha podido, no basta con llevárselo una semana al Rocío (…) Me pilló a mí sola con dos mis dos hijas pequeñas y el hijo de Kiko".