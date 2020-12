Diego Arrabal se emociona al escuchar las palabras de su madre: "Siempre serás el niño de mis ojos"

Al escuchar estas palabras, Diego no ha podido evitar emocionarse. "No me lo esperaba son momentos difíciles personalmente, y bueno… como cualquiera. Esta pandemia lo que ha hecho es separarnos de las personas que nos necesitan y nosotros necesitamos de ellas. Es muy triste, a todos nos esta dando fuerte, pero esta generación son los que menos se lo merecen, no sé si porque han pasado tanto…", acertaba a decir Arrabal con lágrimas en los ojos. "Durante la pandemia solo la he visto dos veces...", confesaba.