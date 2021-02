Diego Arrabal regresa a 'Viva la vida' tras superar el coronavirus y cuenta su dura experiencia ingresado

“El plató no se hace fácil ”, es la primera confesión de Diego en su charla íntima con Emma García. “Quiero darle las gracias a todos. Ni en mis mejores sueños podría imaginar tantísimos mensajes de personas que conozco, de algunos que llevaba tiempo sin tener contacto e incluso personas que no conozco, a través de las redes sociales”.

Diego Arrabal, ingresado con coronavirus

Diego nos cuenta cómo ha sido su paso por Urgencias, ingresado: “Yo me infecto, mi mujer también, y la primera semana ella tiene dos días mal y yo estoy fenomenal, sin nada de fiebre. Pensé que todo iba a ser así. A la semana empieza a subirme la fiebre, 39, 40, y no había manera de quitarlo. Una noche me fui a urgencias. Me hacen una placa y una analítica, que es lo que a lo doctores preocupa, por ello me ingresan en urgencias”.