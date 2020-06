Diego Arrabal pone contra las cuerdas a Avilés al revelar una conversación que han mantenido en el camerino

Esto es lo que le ha dicho en el camerino y José Antonio lo ha negado. Pero Diego ha tensado más aún la cuerda en plató y le recriminado que estaba mintiendo, pues sabe de buena tonta que lleva razón. Más tarde, Avilés ha reconocido que sí ha hablado con algunos compañeros pero que no era del todo real lo que contaba Diego.

La dirección del programa ha corroborado la versión de Arrabal y Emma García le ha querido dar un consejo a Avilés al decirle que no sabe escuchar, que debería aprender a hacerlo y que, además, Diego no ha querido tirar piedras sobre él, sino que lo ha hecho para ayudarle y para que viera que se estaba engañando a sí mismo.

José Antonio Avilés se derrumba

Avilés no ha soportado la presión y se ha derrumbado al confesar que no puede más con la situación que está viviendo, porque todo el mundo cuestiona cada cosa que él dice, que quiere llevar una vida normal, que no se acostumbra a estar continuamente siendo noticia en televisión y que sigue trabajando porque tiene facturas que pagar.