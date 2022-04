Los documentos que demuestran que Isabel Pantoja podría ser desalojada de Cantora en cuatro días "por la fuerza"

'Viva la vida' ha mostrado en exclusiva el documento con el que Hacienda notificaba a Isabel Pantoja que Cantora iba a ser embargada, y no solo eso, si no que emplearía la fuerza en el caso de ser necesario: "Se autoriza para que, en el caso de ser necesario, por encontrarse cerrado el inmueble (Cantora) o no se consintiere su entrada, se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento, adoptando las medidas que fueren necesarias, incluyendo el posible descerrajamiento de la puerta y el auxilio de la fuerza pública".