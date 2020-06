Emma García estalla contra Diego Arrabal por provocar el abandono del plató de Matamoros

Diego ha comentado que “todos los padres, o casi todos los padres… y no miro a nadie”. En ese momento Matamoros se ha dado por aludido, se ha levantado del sofá y ha abandonado el plató alegando que su compañero era “un gilipollas”.

Pero como decíamos, no es el hecho de que Kiko se haya dado por aludido por esta insinuación , sino que todos han entendido lo mismo con la pullita al aire de Diego y Emma no ha dudado en sancionar el comentario de Arrabal y llamarle la atención.

“No es el momento, no somos tontos ninguno. Lo hemos visto todos. Hay ciertas bromas que se pasan y a mí eso no me gusta. Vamos a controlar lo límites. Somos 'tocapelotas' pero hay que saber hacerlo con cierto humor y saber en qué momento se hace”, han sido las palabras de la presentadora.