A Diego Arrabal se le pone el vello de punta al escuchar las amenazas de Encarna Sánchez: "Juro que mato"

El paparazzi fue quien realizó las fotos de Encarna Sánchez junto a Isabel Pantoja en Caños de Meca. Encarna se enteró y le declaró la guerra a Diego: “A mí no me hace la vida imposible nadie porque mato a hijos, mujeres y madres. En este país cuesta muy poco matar, y lo sabéis”, dice en este audio. Un mensaje que deja en shock a Diego: “Se me pone el vello de punta”, reconoce y asegura que recibió más amenazas en persona.