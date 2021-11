Isabel Gemio, tras realizarle a Fabiola una entrevista, hacía unas declaraciones que no gustaban nada a la venezolana: "Fabiola está guapísima, creo que puede estar enamorada de nuevo". Como no podía ser de otra manera, la empresaria se tomaba mal las palabras de Isabel: "¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento Isabel pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad".