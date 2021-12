"Que hable Diego, que le parece muy divertido", ha intervenido Terelu. "Yo hablaré si me da la gana", ha respondido él enfadado. "Creo que era necesario que Rocío hablara y conociéramos su versión", ha opinado Emma García. "Tanto como necesario...", ha respondido el paparazzi. "Lo que no me gusta es que la otra parte no exista, a ella nadie le ha puesto una cremallera en la boca".