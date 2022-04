Los hermanos de Ortega Cano desatan su ira contra 'Viva la vida': "Como no te vayas te doy con una barra de hierro en la cabeza"

Tan solo cuatro días después, Ana María Aldón se convertía en portada de la revista 'Lecturas' con una exclusiva que ha terminado de hacer saltar por los aires la situación de la familia Ortega Aldón. Entre otras cosas, Ana María explicaba que l legó a pensar en quitarse la vida por las presiones que recibía por parte de la familia de su marido , algo que no ha dejado a nadie indiferente.

Conchi se ha mostrado tajante con el micrófono de 'Viva la vida' expresando que las palabras de Ana María no son ciertas: "¿Cómo voy yo a decir que mi sobrino no es hijo de mi hermano si es igualito a su padre?". La hermana de Ortega Cano, visiblemente afectada, se ha mostrado "harta" e incluso se plantea "cambiar de dirección". ¿Es que acaso piensa Conchi sentarse en un plató y dar su versión de los hechos?

El cuñado de Ana María Aldón, aunque la colaboradora asegura que mantienen una buena relación, ha estallado al ser preguntado por ella: "Yo no sé ni quién es ni me interesa". Paco no se ha tomado nada bien que las cámaras le siguieran al salir de su trabajo, llegando incluso a amenazar al reportero con una barra de hierro: "Que te vayas a tomar por culo ya". Finalmente, nuestro compañero ha tenido que desistir de su intento y abandonar el lugar ante las amenazas de Paco.