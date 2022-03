"A día de hoy ya habrían firmado los papeles del divorcio ", es la bomba que da en exclusiva el programa presentado por Emma García. Esta semana hemos sabido del encuentro entre Iñaki y Cristina y se especuló que podrían haber sido vistos de la mano, aunque no hay pruebas de ello. La información que maneja el programa es que Iñaki viaja para reunirse con la infanta con un claro objetivo: firmar un pre acuerdo que recoja los pasos a seguir para llevar a cabo su separación oficial.

"Hay una condiciones muy claras en las que no vamos a entrar porque hay 'personitas' implicadas. Se vieron en persona porque hay cosas que se deben hablar en persona y no en teléfono. Cuando el caso Nóos suceden cosas que saben ellos dos y no sabe nadie y de eso hay que hablar", cuenta José Antonio Avilés.