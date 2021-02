Irene Rosales rompe a llorar, destrozada: "No hay nadie que me pueda consolar"

Irene Rosales confiesa que aún no ha superado la muerte de su madre.

La mujer de Kiko Rivera comparte su dolor: "Sé que no la voy a tener más".

Irene Rosales: "No me ha dado tiempo a pensar en mí, estoy agotada".

‘Viva la vida’ se ha hecho eco de una carta que Kiko Rivera le ha dedicado a la madre de Irene Rosales en la cual desvela que le hizo una promesa y que la piensa cumplir. Tras mostrar este tierno gesto por parte del hijo de Isabel Pantoja, nuestra colaboradora se ha derrumbado y ha soltado todo lo que lleva meses callando.

“Sé que mi madre ya no está pero voy a estar de por vida rota” dice al hacer balance del duro año que lleva ya que se cumple un año del fallecimiento de su madre. “La única realidad es que yo no la voy a tener más, que no la voy a oler más y que no la tengo más de por vida, por mucho que me hablen del más allá”, confiesa Irene al hablar del dolor que siente.

Además, Irene cuenta que necesita desahogarse pero que no se lo permite porque se quiere ver fuerte. Y es que la mujer de Kiko Rivera confiesa estar agotada psicológicamente por llevar meses encadenando distintos acontecimientos personales y familiares que no le dejan pensar en ella misma.

“Necesito llorar, aunque no me va a servir de nada, pero ese es mi consuelo”, desvela Irene. Admite que ha pensado en pedir ayuda profesional pero no ha tenido tiempo debido al confinamiento, a la enfermedad de su padre, el posterior fallecimiento de éste, toda la polémica Cantora… “No me ha dado tiempo a pensar en mí y a cuidarme yo”.