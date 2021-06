Irene Rosales, cansada de que la acusen de manipular a Kiko Rivera.

Hay quien dice que Irene Rosales es "la mano que mece la cuna".

Irene Rosales responde a lo que dijo Anabel Pantoja de ella en el 'Deluxe'.

Irene Rosales se ha visto envuelta en la polémica familiar de los Pantoja. A pesar de que la mujer de Kiko Rivera siempre intenta mantenerse al margen y ser prudente, no ha podido evitar verse salpicada por los comentarios y es acusada de “ser la mano que mece la cuna”. De hecho, la propia Anabel Pantoja lo ha insinuado. Irene responde.

¿Manipula Irene Rosales a Kiko Rivera? ¿Es cierto que mueve los hilos de todos sus movimientos? “No sé qué hago en este mundo si todo lo hago mal”, es lo primero que dice Irene Rosales en su encuentro privado con Emma García. Está cansada y manifiesta que le “importa un bledo” lo que digan los demás.

Irene Rosales no se siente “culpable de nada” pero, ¿por qué dicen todo eso de ella? “Estoy tranquila por mi forma de actuar, no he hecho nada malo. Si la gente piensa que yo muevo a Kiko está confundida porque yo discuto más con Kiko desde que está el conflicto con su familia. Yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo pero eso no quita que le vaya a apoyar. Le doy mis consejos y él si quiere los escucha o no”.

Y es que Irene no estaba de acuerdo con que Kiko acudiera a ‘Viernes Deluxe’ la semana pasada y él lo hizo, dando así a entender que ella no decide por él: “Cada uno es mayorcito y hace lo que quiere. Sí que es cierto que es muy fácil señalar para quitarse la culpa y la responsabilidad uno mismo. Yo no empecé esto ni hablé mal de nadie. Vine a defenderme cuando periodistas empezaron a decir que mi suegra hablaba mal de mí”.

Irene Rosales responde a Anabel Pantoja

En su tenso encuentro con Kiko Rivera que se vivió en el plató del 'Deluxe', Anabel Pantoja llegó a decir que, cuando su primo estaba mal, a ella se le apartó cuando Irene e Isabel Pantoja le acompañaron para que se curara de sus adicciones y muchos entendieron que insinuaba que Irene era la que lo manejaba todo. Ahora, la colaboradora responde.

“A lo único que se puede referir con eso es a los días que estuvimos en el Rocío y es verdad que estuvimos la madre, Fran, yo y nuestros hijos. Y sí que es cierto que dijimos que no viniera nadie porque era un tema que no sabíamos cómo tratar”, dice Irene. “No considero que las palabras de Anabel me esté diciendo eso”.

