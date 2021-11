Los dos paparazzi aseguraban en la publicación que todo se trataba de una estafa por parte de Kiko Rivera : "Él nunca tuvo intención de casarse con Irene Rosales, lo que pretendía era sacar rédito económico de la celebración del enlace vendiendo la entrevista a una conocida publicación". Según Gustavo y Pablo, Irene sería desconocedora de su auténtica situación civil: "Kiko no llegó a presentar los papeles para formalizar su matrimonio por miedo a problemas ante una futura ruptura". Los reporteros además aseguraban esta misma mañana en 'Socialité' que Isabel Pantoja sería conocedora de la traición: " Mantén callada a la fiera , que no desvele la mentira".

Sin embargo, 'Viva la vida' ha podido hablar en exclusiva con la protagonista y lo cierto es que Irene Rosales ha desmentido la información de los paparazzi. Irene le ha explicado a la redactora del programa que ella no solo era conocedora de su situación civil, si no que el motivo de no tener los papeles del matrimonio en regla le toca a ella muy de cerca:

"El problema que nosotros tuvimos es que nos íbamos a casar el mismo día de la boda pero se nos extraviaron unos papeles, entonces como yo ya tenía todo organizado dije 'no pasa nada' (...) Como yo me casé en Sanlúcar y me tenía que casar en el ayuntamiento de ahí digo pues mira, como ya hemos hecho la boda ya voy a pasar todos los papeles para el ayuntamiento de Castilleja, y cuando ya fui yo a pedir todas las citas para el ayuntamiento de Castilleja cada vez que me iban a dar la cita yo no podía, tuve que ir posponiendo la boda porque en ese momento mi padre ya estaba muy malito, le daban crisis epilépticas y todas las semanas teníamos que ir al hospital pensando que se nos iba hasta que ya se lo pudimos controlar. Yo ya me quedé embarazada en 2018 y a finales de 2018, que era cuando teníamos planeada la boda, decidimos entrar en 'GH Dúo' y justamente nos casamos al salir del programa, fuimos a firmar con dos testigos y fin".