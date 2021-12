Irene Rosales: "Justo ahora vuelvo a estar muy enamorada de mi marido, dentro de unos meses no lo sé"

El pasado 11 de julio, Irene Rosales decidió abandonar 'Viva la vida' y, por consiguiente, alejarse de la exposición pública. Buscaba paz, tranquilidad y dejar de dar continuamente explicaciones de todo lo que sucede en su familia Pantoja. Durante estos casi 200 días, han surgido muchas polémicas y la mujer de Kiko Rivera regresa al plató para dar respuesta a todo y a callar alguna que otra boca.

Hoy, Irene Rosales ha vuelto a 'Viva la vida', a su programa, y ha reconocido que retirarse de la televisión fue la mejor decisión que pudo tomar: "Yo tenía mucha ansiedad, lo estaba pasando muy mal y tenía que parar, necesitaba asimilar todo lo que me había pasado en el último año, la muerte de mis padres y lo ocurrido entre mi marido y su madre".

La colaboradora andaluza ha confesado que se ha puesto en manos de un profesional, una persona que le ayuda a superar los duros momentos por los que atraviesa: "Es un chico maravilloso y me está ayudando mucho". Con la voz entrecortada durante prácticamente toda la entrevista de Emma García, Irene ha explicado que siente mucho más la presencia de sus padres ahora que ha parado: "Noto que ellos están a mi lado, siempre me pregunto si estarían conforme con lo que hago pero creo que mi madre se sentiría orgullosa de mí".

Kiko no quería que yo me retirara de la televisión

Para Irene Rosales es fundamental el apoyo de su marido, Kiko Rivera, pero el DJ no quería que la colaboradora dejase de lado la televisión: "Él quería que yo siguiese aquí, en este programa, pero veía que yo no estaba bien y que necesitaba alejarme un tiempo, yo tenía que parar, no estaba bien, hablaba con mi madre cuando estaba sola, continuamente".

Irene Rosales habla de sus problemas de pareja con Kiko Rivera

Emma García ha sido muy directa a la hora de preguntarle a Irene Rosales por la relación con Kiko Rivera: "¿Te ha dado muchos quebraderos de cabeza tu marido?". Irene, aunque ha intentado restarle importancia a los escándalos, sí que ha reconocido que de forma indirecta sí que lo ha pasado mal: "No ha sido por su culpa pero estar con él sí que me ha dado muchos quebraderos de cabeza, cuando sale alguna noticia sobre él en la prensa yo le pregunto, lo hablo con él".

Irene le ha confesado a Emma García que solo se ha planteado separarse de su marido en una ocasión, durante el embarazo de su segunda hija: "Él tenía problemas con las drogas y yo me planté, estaba embarazada y no podía seguir así, le dije que o cambiaban las cosas o me separaba, él se puso a llorar y lo pasó muy mal".

Justo ahora estoy muy enamorada, dentro de unos meses no lo sé

Irene relata la dura llegada de su hija Carlota

Tanto para Kiko Rivera como para Irene Rosales la llegada de su segunda hija, la pequeña Carlota, fue algo inesperado y no precisamente fácil de aceptar: "Vino en un momento en el que Kiko tenía problemas de adicciones, estaba en su peor momento, y nuestra relación no atravesaba por su mejor momento".

Además, Irene ha explicado que tras el nacimiento de su primera hija, Ana, debía haber esperado dos años para quedarse de nuevo embarazada: "Era peligroso por la cesárea que yo había tenido, me daba pánico que me pasara algo, estaba convencida de que ese embarazo iba a ser malo, yo tampoco quería tenerla".

Ahora, años después, Kiko e Irene se dan cuenta de que Carlota es uno de los grandes regalos de su vida: "Aunque no queríamos en un principio que viniese, cuando nació la quisimos igual que a su hermana mayor".

Irene Rosales habla de las adicciones de Kiko y explica si ha recaído

Mucho se ha hablado de las adicciones de Kiko Rivera y, especialmente, del momento por el que atraviesa. Han sido muchos los que han asegurado que el DJ ha sufrido una recaída y que vuelve a tener problemas con las drogas. Hoy, la persona que mejor le conoce ha explicado qué hay de cierto en ello: