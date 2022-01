“Ha estado con su gente, sus amigos, con mi madre, en Cartagena, Bogotá. Por fuera estaba muy bien pero eran casi 91 años. Es ley de vida, supongo. Le di un abrazo hace diez días. He estado hablando con ellos estos días, me mandaban fotos de él, bailando”, dice Jacobo, roto de dolor. “Me han despertado con la noticia hace dos horas y no me lo creía, pensaba que estaba soñando aún”, añade Jacobo, que cuenta que se ha enterado de la triste noticia por una llamada de su madre.