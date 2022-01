Han sido muchas las personas que se han visto sorprendidas por la muerte del torero, entre ellos, el también matador de toros José Ortega Cano. El diestro ha entrado en directo en 'Viva la vida' y ha reconocido estar completamente atropellado por la noticia: "Me ha llamado hace unas horas una amiga en común y me lo ha contado, no podía ni creerlo, ayer mismo me mandaron él y Mari Ángeles un vídeo de Jaime con un capote en la plaza de Bogotá".