Hablamos con Jordi González a su llegada a Mediaset para dar la última hora de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Jordi ha confesado que van a tener que transmitirle una mala noticia a Chelo sobre su pareja: “Marta no va a ver a Chelo porque no quiere”, ha aclarado sobre por qué la concursante no ha recibido visita en Honduras. También ha informado sobre el estado de salud de Colate: “Le diremos si puede seguir concursando o no”, ha sentenciado.