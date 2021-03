José Antonio Avilés, acusado de traicionar a 'Viva la vida' y filtrar la pelea de Alejandra Rubio y Carmen Borrego

Hace una semana, tía y sobrina mantuvieron un fuerte enfrentamiento en el plató que luego se trasladó fuera de cámaras y el programa decidió no emitirlo por respeto a ambas . Pero uno de los colaboradores decidió no solo filtrarlo a la prensa sino que ha cobrado por ello y ha exagerado lo sucedido. Desde el sábado, Avilés ha estado en el punto de mira y hasta los espectadores sospecharon de él a través de esta encuesta . El equipo le ha desenmascarado pero ¿qué tiene que decir él al respecto?

'Viva la vida' señala a José Antonio Avilés como traidor

José Antonio Avilés se justifica de la acusación

Avilés toma la palabra y se defiende de la acusación: "No traslado la información que sucede aquí, lo puedo demostrar. Yo no estaba en el plató, comento con Irene en el coche lo sucedido, el lunes recibo una llamada que me dice 'tenemos esta información y nos consta que ha pasado así. Y yo le confirmo la noticia, tal cual. Ni yo he vendido, ni cobrado ni traslado los entrecomillados".