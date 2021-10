Si la semana pasada 'Viva la vida' explicaba el motivo del distanciamiento entre Kiko y Anabel, este sábado hemos descubierto nuevos datos sobre los últimos acontecimientos sucedidos entre ellos. Diego Arrabal asegura que Anabel no solo habría recomendado a Kiko no ir a Cantora: "Yo podría llegar a entender que Anabel le dijese que no iba a ser bien recibido en Cantora, pero la cosa no se quedó ahí, Anabel no jugó limpio".