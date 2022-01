Fosky: "Julián Muñoz se quiso matar con pastillas porque Isabel Pantoja no iba a verlo"

Fosky ha reaccionado a la entrevista de Julián Muñoz y no ha dudado en intervenir en 'Viva la vida' para revelar algunas de las mentiras con las que se ha encontrado en su relato. El exchófer de Isabel Pantoja ha revelado, para sorpresa de todos, que Julián Muños vivía tan obsesionado con la tonadillera que intentó quitarse la vida porque ésta no iba a verle cuando él estaba de permiso penitenciario.

Lo primero que ha querido aclarar Fosky es que Isabel Pantoja no echó de casa a Julián Muñoz ( tal y como él ha contado en su docuserie ) porque ella le amaba, pero estuvo influenciada por su entorno. Tanto su madre como su hermano y sus personas más cercanas, no querían que la artista siguiera vinculada "con un preso y un delincuente", y por eso la obligaron a enviar ese famoso burofax en el que le decía que se marchara de casa.

Raquel Bollo interviene y le pregunta a Fosky si es verdad que él advirtió a Isabel Pantoja de que Julián estaba con otra mujer ( Karina ), pero él lo niega rotundamente y añade que “Julián se quiso matar con pastillas porque Isabel no venía. Cuando él salió de la cárcel , era un cadáver . Tenía una depresión tremenda. Se empastilló y me lo encontró vomitando”. Esto habría sucedido durante el segundo permiso de Julián.

Pero ¿qué pasó después? ¿Avisó Fosky a alguien? ¿Acudieron al hospital ? “No se lo conté a nadie, solo a su hermana, que vinieron a verlo. Julián con Isabel era una persona obsesiva . Él ha amado de otra forma a Isabel. Creía que yo le controlaba, pero yo le cuidaba. Hay cosas que yo jamás he contado para no hacerles daño, como cuando Julián me mandó más de quince cartas hablando de Isabel. Las he quemado porque destruirían a Isabel. Siempre quise quitarle problemas y ayudarles en la medida que pude”.

Fosky insiste en que Julián vivía obsesionado con Isabel y pensaba que Isabel no iba a verlo porque no le dejaban y que Julián le hacía múltiples confesiones, muy fuertes, que nunca piensa desvelar… salvo alguna: “Una vez me dijo, Fosky si llego a tener una pistola ahora mismo, me mato, he hecho de todo por Isabel”. Por su parte, Fosky considera que Isabel quiso a Julián “a su manera”.