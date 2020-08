Lely Céspedes estalla contra Ernesto Neyra: "He vendido cosas en mercadillos para dar de comer a mis hijos"

Lely Céspedes habla por primera vez en un plató de televisión después de que su exmarido, Ernesto Neyra , ingresara en prisión por no pagar la pensión que un juez determinó para sus hijos . Lely cuenta todo lo que su expareja debe a sus hijos porque, quiere recalcar, ese dinero es para los hijos, no para ella.

La cifra ascendería a más de 50.000 euros en un principio, cifra que se rebajó a 20.000 tras llegar a un acuerdo (porque sino, debía entrar en prisión). Además, de los 1.200 euros que era la pensión por los tres menores, se bajó a 500. Pero aun así había meses que no pagaba. Esto por no habla de otros 12.000 euros de un embargo.

Lely confiesa que le ha denunciado tras intentar, por activa y por pasiva, que pasara la pensión y que se sentía impotente porque ella le escribía y él no le contestaba siquiera. Además, la ex del bailaor ha aprovechado para hablar de lo duro que ha sido criar sola a sus hijos tras sufrir un duro pasado con el padre de los niños que ha querido recalcar.

Nuestra invitada se ha emocionado al hablar de los problemas económicos que ha vivido por este impago y no duda en atacar tanto a Ernesto como a su hermana , a la que llamada “la hermanísima”. Para rematar, cuenta que vio su casa reformada y eso le sorprendió mucho. “Si no puedes con la cifra, habla con el juez”.

Lely Céspedes ha vendido cosas propias para dar de comer a sus hijos

En la tarde del sábado, Mari Paz Neyra habló para ‘Viva la vida’ y no dudó en defender a su hermano a capa y espada. También llegó a decir que si Lely no tenía para darle de comer a sus hijos, que no pague un alquiler de 800 euros y que Ernesto no sabía que estaba en busca y captura.