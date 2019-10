Lucía Pariente, sobre el ingreso de Alba Carrillo: “Llamé a Fonsi Nieto para que me diera consejo”

Lucía Pariente ha hablado sobre la curva de la vida que Alba Carrillo hizo en ‘GH VIP’. Entre otras cosas, trató uno de los momentos más complicados de la vida de su hija, cuando sufrió una depresión y tuvo que ser ingresada: “Mi marido no me cogía el teléfono, no sabía nada de él, me decían que estaba con otras mujeres… Él no sabía que yo estuve ingresada, me enchufaron a pastillas y descansé tres o cuatro días”, explicó Alba en el programa.