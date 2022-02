Luis Rollán, acorralado por los colaboradores de 'Viva la vida' por apoyar a Kiko Rivera: "Te has metido en un jardín"

Dice entenderle, pero es cuando los colaboradores se le echan encima y le recriminan que nada puede justificar lo que hizo: "No lo comparto ni lo justifico, que conste, pero lo entiendo". Aunque, por mucho que se justifique, no encuentra la aprobación del resto, ni siquiera de la presentadora, Emma García.

"Me parece que e su tema que no quieres tratar", dice Emma García, que le pide un titular, aunque se niega a darlo porque siente que nadie le está entendiendo. "Te has metido en un jardín...", añade la presentadora. Rollán insiste en que él le dijo a Kiko que lo hizo no estuvo bien y éste le dijo que estaba de acuerdo.