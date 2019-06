La madre de Dakota defiende a Violeta en su guerra con Julen: "En el corazón no manda nadie"

Nadia, madre de Dakota, ha opinado hoy en ‘Viva la vida’ frente a todos los colaboradores sobre el comportamiento de su hija durante su estancia en la isla. “No me gusta ver a mi hija tan subida”, ha confesado mientras veía el enfrentamiento de Dakota con Mónica Hoyos. Entre otros deseos, le gustaría que su hija no se lo creyera tanto. Eso sí, ha querido dejar claro que Dakota ya no es así en casa.