Maestro Joao, sobre Adara: "Le hablo y no me responde, espero que una exclusiva no pueda a una amistad"

El Maestro Joao ha hablado en 'Viva la vida' sobre la crisis entre Adara y Gianmarco: "Dos personas que se aman pueden hacer las cosas mal, se han equivocado cada uno en una parte. Están los dos muy dolidos. Ha habido mucha gente que se ha metido por medio", explica el vidente. "Ella está muy dolida, tengo que decir, aunque me da mucha pena, que yo le he hablado y ni me ha respondido ni ha escuchado mis audios. Espero que una exclusiva no pueda a una amistad porque yo le he sido muy fiel y pienso seguir haciéndolo".