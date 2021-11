La colaboradora de 'Viva la vida' ha reaccionado a la bronca entre su exmarido y su novia de forma tajante: "No me creo que Kiko se enfadase por eso, por el hecho de que Marta subiese el vídeo, le conozco y te digo yo que ese no es el motivo". Makoke, además, iba un poco más allá asegurando que siente pena por Marta:

"En cierta manera a mí Marta me da pena, siento ternura por ella, me da pena que Kiko le pidiese que se fuera de casa y que ella terminase hablando con Patricia, me ha dado ternura de ella, Kiko no me ha dado nada de pena porque él sí sabe lo que hace y controla todo siempre".