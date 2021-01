Makoke recibe un burofax de Kiko Matamoros en pleno directo: "No es una buena noticia"

Durante la entrevista, la presentadora ha sido informada de la llegada de un burofax en pleno directo y rápidamente ha enviado a José Antonio Avilés a la recepción de Mediaset para recogerlo. La colaboradora no tiene ni idea de quién ha podido ser el receptor de ese mensaje pero pronto sale de dudas.

La encargada de abrir el sobre ha sido Emma, quien ha comunicado que la persona que le envía el burofax es Kiko: “He podido leer algo, hay un tema que os compete a los dos y es un tema común. Él lo pone en conocimiento a través de este burofax. A ver, no es una buena noticia ”.

Makoke no se ha tomado mal la noticia, pues considera que no tiene nada que esconder: “Tengo el culo muy limpio”, han sido sus palabras al respecto. El resto de colaboradores ha reaccionado al respecto y ha opinado sobre esta última hora. “Creo que se refiere a cuando Makoke enseñó cierto documentos”, ha considerado Terelu. Pero Emma le dice que no va bien encaminada.