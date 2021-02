María José Campanario aclara el motivo de su dura carta a Belén Esteban

María José le cuenta a la colaboradora que no quiere intervenir en directo, que su carta se ha filtrado sin su consentimiento (porque sus redes sociales son privadas), que no se arrepiente de nada de lo que ha escrito y que lo hizo porque le empezaron a llegar las palabras que le dedicó Belén en la tarde del viernes en ‘Sálvame’ y esta fue su reacción: “No voy a consentir que nadie me silencie”.