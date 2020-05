Marisa Martín Blázquez saca la cara por su exmarido, Antonio Montero, y lanza una pulla a María Patiño

Al igual que para Antonio Montero, para Marisa Martín Blázquez , su exmujer pero con la que convive y mantiene una estupenda relación, tampoco han sido días fáciles. La colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha posicionado claramente del lado del padre de sus hijos porque, en su opinión, “es una exageración todo lo que ha pasado, María Patiño se lo ha llevado a un extremo superlativo que no he entendido”.

Marisa no entiende la tremenda ofensa que María, Gema y Chelo han sentido con Montero porque ella opina que en ningún momento han sido tan amigos como ellas han querido hacer creer: “Yo creo que no eran una piña, se lo pasaban bien haciendo el programa anterior, pero no eran amigos, o al menos yo no tengo ese concepto de amistad”.