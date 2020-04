La madre de Marta López habla sobre la polémica con Alfonso Merlos: "Lo que ha hecho es muy sucio"

Elisa, la madre de Marta López nunca se ha pronunciado en las polémicas que han rodeado a su hija y es la primera vez que interviene en televisión para apoyar a su hija. Confiesa que, hasta el jueves, ha mantenido una relación cordial y normal con Alfonso Merlos y que no había atisbo alguno de que la relación con su hija hubiera terminado.

Sostiene que en sus conversaciones, Alfonso le decía que estaba muy enamorado de su hija y que nunca había conocido a nadie igual. No quiere hablar mal de él porque la relación "suegra-yerno" que han tenido ha sido muy buena pero no duda en decir que “ha sido muy sucio lo que ha hecho porque Marta no se lo merecía”. Defiende que Marta nunca ha vendido su vida y que hay que creerla en esta polémica.