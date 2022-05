Marta Riesco aseguró, firmemente, tener un as bajo la manga , una especie de prueba que le daría la razón cuando afirma que ha mantenido una conversación con Rocío Carrasco . Ella ya sacó toda la artillería para demostrar que la novia de Antonio David Flores miente y todos esperaban ver la respuesta de Marta, sacando sus pruebas. Pero no lo ha hecho. Hay un motivo .

Localizamos a Marta Riesco, quien no ha hecho acto de presencia por televisión desde la tarde del martes, día en el que Rocío Carrasco habló. Nos dice que se encuentra bien y asegura que no tiene miedo porque "hay Marta para rato". Pero, a decir verdad, no responde a nuestras preguntas sobre su 'as bajo la manga'. Es José Antonio Avilés quien tiene respuesta para esta pregunta.