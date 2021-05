Kiko Matamoros ha decidido no contestar a la presentadora porque “entiende la jerarquía” del programa y no quiere que Carlota se enfade: “Yo ya expliqué en su momento que no veía la docu serie de Rocío porque me producía una gran ansiedad ”.

El colaborador de ‘Viva la vida’ y ‘Sálvame’ ha explicado que no quiere participar del aquelarre que en su opinión se está llevando a cabo con Antonio David en los platós de televisión y defiende que él no ha sido “negacionista” como han asegurado: “Yo no soy negacionista de nada, no ha habido un documento que yo haya negado ni un juicio de valor como los que dicen que hago, yo sé lo que he llorado en mi casa y sé lo que es el dolor por un hijo”.