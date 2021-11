Michu carga contra la familia Ortega Cano.

Ana María Aldón se siente amenazada por Michu.

La advertencia de Michu a Ana María y Gloria Camila.

Michu decidió poner en jaque a la familia Ortega Cano al conceder una polémica entrevista a una revista donde confesaba estar preparando su boda con José Fernando. Ana María Aldón desmintió esta noticia en 'Viva la vida' y comentó que la familia no estaba de acuerdo. Pero esto no hacía más que empezar. Hablamos con Michu, que responde a todos y ataca a Gloria Camila.

Una semana después, Ana María confirmó en 'Viva la vida que Michu y José Fer no se podían casar no solo porque él aún está en tratamiento y no se sabe cuándo va a salir de su internamiento, sino que la pareja había roto. Visitamos a Michu, para conocer cómo es su día a día, se pronuncia sobre este conflicto y no tiene miedo en decir todo lo que piensa sobre la familia.

Las palabras de Michu hacia Ana María Aldón y Gloria Camila

"Me han dejado de loca, me he quedado... No me lo esperaba", desvela la joven. Confiesa que le han molestado las palabras de Ana María Aldón y Gloria Camila, pues considera que se meten donde no le llaman. "Como cuñada me da igual, pero como tía de mi niña dice cosas que me molestan", dice sobre Gloria Camila.

"Nuestra relación siempre ha sido más mal que bien, y a eso me he acostumbrado, pero algo a lo que no me acostumbro es a las cosas que molestan como madre", añade Michu. Conseguimos hablar con Gloria Camila, quien sigue asegurando que ella no le pareció bien el hecho de que Michu diera una exclusiva hablando de una boda que nunca ha sido real.

¿Ha sido Michu infiel a José Fernando?

Además, una vecina de Michu nos cuenta que la joven le ha sido desleal a José Fernando al verse son con otros hombres en la intimidad a ojos del resto de vecinos del pueblo. Intentamos hablar con él pero él nos niega conocerla. Por su parte, Michu también niega todas estas informaciones.

Ana María Aldón reacciona a la "amenaza" de Michu