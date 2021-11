Raquel ha explicado que en ningún caso el motivo del ingreso ha sido una fiesta desmesurada de varios días como se estaba diciendo en algunos medios de comunicación: "Eso no es verdad, nada que ver". Raquel ha contado también que Lourdes Ornelas y la novia de Camilín, María, no se separan de su lado: "Están todo el tiempo en el hospital al lado de su cama, no se separan de él, yo también he pasado una noche con él".