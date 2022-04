La entrevista a Olga Moreno ha generado multitud de comentarios, tantos que la propia Olga ha tenido que asegurar, a través de sus redes sociales, que se mantiene en todo lo que ha dicho porque ella no miente . Marta Bolonio, la periodista que entrevistó a la expareja de Antonio David Flores en la revista 'Semana', visita 'Viva la vida' para contar cómo se gestó la entrevista, qué papel tuvo él en la preparación de esta exclusiva y cómo se comportó Olga durante su charla.

La redactora jefe de 'Semana' reconoce que le llegaron a insistir durante muchos meses para realizar esta entrevista, pero Olga siempre se negaba. Hasta que, al fin, accedió: "Me sorprendió verla risueña, incluso bromeando sobre su situación, pero me di cuenta más tarde que era de cara a la galería, porque no se encontraba bien. Al minuto de empezar la entrevista, cuando pronuncia la palabra 'separación', rompe a llorar, y ella misma se sorprende porque dice que pensaba que estaba fuerte para enfrentar esta entrevista".