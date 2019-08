El tenso enfrentamiento entre Omar Montes e Isabel Rábago: "¿Quién eres tú para que yo te mande un vídeo a ti?"

Isabel Rábago y Omar Montes han vivido el momento más tenso del programa. A través de una llamada telefónica, Isabel Rábago ha puesto contra las cuerdas a Omar al defender la periodista la versión de Isa Pantoja. Omar, que ya aportó las pruebas donde Isa le envía la ubicación para que se encuentren en Granada, ha preferido zanjar el tema. Mientras, Isabel Rábago sostiene que ha visto otro vídeo muy distinto y el cantante ha retado a la periodista a que lo saque: "Ese vídeo no lo tienes porque no existe".

El encontronazo ha sido tan intenso que ha llegado al terreno personal, así lo ha dicho Omar Montes: "Me faltas el respeto porque después del tiempo que llevamos sin vernos lo primero que me pides son los vídeos". Isabel no se ha achicado y le ha pedido un poco de respeto: "De qué vas Omar, yo te estoy hablando con respeto". Ante el cruce de acusaciones, Sandra ha optado por zanjar la conversación. Omar está centrado en su música y según él, no le interesa hablar de Isa Pantoja. Además, Sandra Barneda le ha preguntado si Isa ha sido infiel a Asraf con él... Omar Montes ha preferido no contestar.