Ana María Aldón confesó en 'Viva la vida' lo mal que se encuentra al haberse abierto ante los espectadores y que no haber recibido el apoyo que necesitaba en su hogar. Desveló que Ortega Cano no ha reaccionado a su llamada de atención y eso le entristece. Ahora, parece que el torero sí que ha estado atento a las palabras de su mujer y tiene algo que decir.

Es José Antonio Avilés quien se encarga de desvelar la reacción de Ortega Cano a todo lo que ocurrió el sábado en 'Viva la vida': "Tenían un viaje previsto para hoy por la mañana, tenían que coger un vuelo a las siete para ir al bautizo de un familiar, pero él ayer a las once de la noche dijo que no iba al bautizo".

De hecho, según Diego Arrabal, "ella ha puesto una imagen de ella con su hijo", pero no con su marido. Avilés termina de aclarar su información: "No sé qué ha pasado, ha ido al final, sí, pero en ese momento no quiso ir". Ante esto, Emma García opina lo siguiente: "Está claro que hay una pequeña discusión".