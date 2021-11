Torito ha querido saber si la actriz se plantea ampliar la familia y Pau se ha mostrado tajante: "No, este cuerpo serrano ya no va a encargar más hijos, llevo cuatro meses sin comerme un triste spaghetti, ya no recuerdo lo que son los hidratos de carbono".

En esta ocasión, Paula también ha hablado de su ex, el cantante David Bustamante, y lo ha hecho con mucho humor: "Resulta que ahora cocina y cuando estaba conmigo no hacía ni una patata, pero me alegro porque mi hija come fenomenal cuando está con él".