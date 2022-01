Planes de boda y "paciencia para las provocaciones": los propósitos y deseos de los colaboradores para 2022

Isabel Rábago ha sido la primera en empezar y ha asegurado que su meta va a ser “muy normalita”: “Mi propósito es aprender inglés y así no me complico la vida”, decía. Por su parte, Makoke ha prometido que se pondrá las pilas con las redes sociales: “Voy a aprender a manejar el teléfono yo solita, porque ahora me lo hacen mis hijos”.