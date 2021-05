Raphael ha aprovechado la pandemia y el confinamiento para, lejos de venirse abajo, seguir trabajando más duro que nunca y poder así ofrecer el disco de duetos que trae hoy hasta ‘Viva la vida’: “ Fue muy duro al principio porque mi mujer y yo no podíamos ver a nuestra familia pero luego me di cuenta de que tenía que hacer algo y grabé dos discos ”.

Tras sesenta años bajo los focos, Raphael se encuentra en uno de los momentos más especiales y recuerda con cariño su trayectoria: “No todo lo que he vivido ha sido bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero de todo he aprendido (…) Siempre que me equivoco intento arreglarlo lo más rápido que puedo”.