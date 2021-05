José Ortega Cano interviene por teléfono en directo en 'Viva la vida'.

José Ortega Cano habla de la relación que mantiene con Antonio David Flores.

José Ortega Cano habla de su distanciamiento con Rocío Carrasco.

El plató de 'Viva la vida' estaba tan caldeado que José Ortega Cano ha querido intervenir telefónicamente (como ya hiciera la semana pasada) para aclarar algunos puntos que se estaban debatiendo sobre él y su relación con Antonio David Flores. El marido de Ana María Aldón ha respondido así a todas las preguntas que tanto Emma García como los colaboradores le han ido formulando a lo largo de esta improvisada entrevista.

¿Por qué invitó Ortega Cano a Antonio David Flores a su boda con Ana María Aldón?

Esto era la duda que más querían resolver en el plató de 'Viva la vida' y Ortega Cano ha respondido: “Era con el deseo de que estuviera allí los hijos (David y Rocío Flores) así como otros miembros de la familia. Era una situación difícil pero bonita por el cariño que les tengo. (…) Eso no significa que yo tenga nada en contra de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac”.

¿Has perdonado a Antonio David Flores el daño que ha hecho a la familia?

Ortega Cano evita responder a la pregunta e insiste en que a él lo que le une son los dos hijos. “Soy creyente y trato de perdonar antes de pelear y entrar en una guerra. Ellos viven su vida y yo otra. No es mi hermano, como lo estáis pintando”. Pero, ¿era o no conocedor de las informaciones que aporta Rocío Carrasco en su documental? “Me sorprende la docuserie, para mí es nuevo. No he compartido todas esas cosas tan fuertes que cuenta Rocío. Hemos tenido un distanciamiento”.

¿Por qué se ha distanciado Ortega Cano de Rocío Carrasco?

El torero insiste en que desconoce el motivo por el cual Rocío Carrasco está molesta con él: “Lo digo con la Biblia en la mano. No soy consciente del motivo porque no hemos tenido trato, se cortó hace mucho tiempo. Si uno deja de hablarse por lo que sea, quizás tiene un motivo y lo desconozco, pero no soy consciente porque no hemos tenido esa vinculación. Yo la sigo queriendo mucho, como si viviera su madre. Le deseo lo mejor, tenga suerte y sea feliz”.

¿Tuvo Ortega Cano un enfrentamiento con Fidel Albiac en Houston?

La semana pasada se supuso que Ortega Cano culpaba a Fidel Albiac de su distanciamiento con Rocío Carrasco pero asegura que no se explicó bien: “Yo quise dar a entender que, a partir de ese momento (cuando Fidel entra en la vida de Rocío), cambió la vinculación entre ella y la familia”. Tras esto, se niega a aclarar si tuvo un enfrentamiento o no con Fidel en el pasado en Houston, pero al decir que no habla de eso se da a entender que sí sucedió.