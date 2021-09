La peluquera reconoce que la docuserie de Rocío Carrasco la afectó mucho: “ Hubo un momento en que dejé de verlo porque me afectó bastante y me empecé a sentir mal”.

Rocío Carrasco dio una versión en su docuserie de cómo fue su último encuentro con su padre, Pedro Carrasco, que no coincide con la de Raquel Mosquera. La peluquera ha reiterado sus palabras, contradiciendo a la hija de Rocío Jurado: “Te puedo asegurar que lo que yo he contado es la verdad, no miento. Y me reitero”.