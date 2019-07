7 razones por las cuales Carolina Sobe debería ser la actriz de 'La Sirenita'

‘La Sirenita’ ya tiene actriz. Halle Bailey será la encargada de interpretar a Ariel en la nueva película de Disney y esta elección no está exenta de polémica. Pero en Telecinco tenemos a una candidata ideal y no es Aneth. Hablamos de Carolina Sobe, colaboradora de ‘Viva la vida’ y exparticipante de ‘GH DÚO’. ¿En qué nos basamos? Estos son los motivos por los cuales la Sobe es la perfecta ‘Sirenita’.

1. Tiene un B1 de sirena

2. Eligió a su Flounder particular

No nos vamos a engañar, durante su paso por ‘Supervivientes’ la diva de ébano dejó claro que la pesca no era lo suyo y, a falta de peces, no dudó en buscar su Flounder particular entre los humanos. Jorge Javier Vázquez fue el afortunado y ya en su primer día le bautizó con el nombre del simpático personaje de la ‘Sirenita’.