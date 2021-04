Fracasos infantiles, cómo gestionarlos

Alguna vez hemos sentido tristeza, enfado, angustia o ansiedad cuando no hemos conseguido el trabajo de nuestros sueños, hemos suspendido un examen, nuestro equipo deportivo ha perdido un encuentro o ese proyecto que hemos preparado con tanta ilusión se ha ido a pique. Vivencias emocionales que entran dentro de lo normal y se identifican con la frustración de sentir un deseo, una ilusión o una necesidad no satisfechos. Pero no todos afrontamos estos problemas de la misma manera, es decir, no todos tenemos la misma tolerancia a la frustración. Estos inconvenientes se pueden tomar como un obstáculo al que hay que hacer frente o como un gran drama. Todo depende de cómo hayamos aprendido a gestionarlos. Y es que esto es algo que se debe trabajar desde la infancia.