Cómo inculcarles buenas costumbres en casa

"No ayudas nada en casa”, “tienes tu habitación como una leonera”, “deja de jugar a la consola y pon la mesa”... Seguro que has escuchado o pronunciado este tipo de frases. Y es que es bastante común que los padres se quejen de que sus hijos no colaboran en casa. Se suele echar la culpa de este comportamiento a la rebeldía propia de la infancia y la adolescencia, pero deberíamos hacer autocrítica y preguntarnos si nos hemos preocupado debidamente en enseñarles . Porque que nadie se engañe, las regañinas y los castigos valen poco en este tema... Y es cuestión de emplear mucho tiempo, esfuerzo y paciencia en inculcarles unos hábitos que regirán su vida. Te damos algunos consejos para conseguirlo.

No puedes pretender que tu hijo haga las labores al momento si tú “dejas para mañana lo que puedes hacer hoy”. Así, dejar los platos sucios en el fregadero para el día el siguiente o tener ropa tirada por tu habitación no son buenos ejemplos, ya que los niños imitan nuestras conductas. Es fundamental que vean que esas tareas no son algo que les imponemos a ellos sino que las hacemos todos, se trata de colaborar. En este caso, sobre todo cuando son pequeños, viene bien escribir en una tabla el cometido que tiene cada uno. De esta manera, poco a poco, irá interiorizando las rutinas, y no tendrás que estar repitiéndole lo próximo que hay que hacer.